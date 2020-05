Coronavirus, il punto: sedici tamponi positivi nel Lecchese, lieve rialzo nella curva in regione

Sono 16 i tamponi positivi al Sars-Cov2 nella provincia di Lecco nelle ultime 24 ore. I dati sono stati comunicati, come consuetudine, nel tardo pomeriggio di mercoledì da Regione Lombardia. Il totale nel nostro territorio sale così a 2.599 casi.

In Lombardia, su oltre 14.080 tamponi analizzati, sono state riscontrate 522 positività. Il dato, rispetto a quelli rilevati da fine marzo a oggi, fa registrare un lieve rialzo. Conforta la discesa costante dei ricoverati e va riscontrata una discesa di dieci pazienti nelle terapie intensive. Da segnalare 111 decessi.

I dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente

– i tamponi effettuati: 538.243 (+14.080)

ieri: 524.163 (+10.919)

l’altro ieri: 513.244 (+20.602)

– i casi positivi sono: 83.820 (+522)

ieri: 83.298 (+394)

l’altro ieri: 82.904 (+614) * a cui vanno aggiunti 419 casi comunicati l’altro ieri, ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio

– i guariti 30.009 (+653)

Ieri: 29.356 (+1.113)

l’altro ieri: 28.243

– in terapia intensiva: 297 (-10)

ieri: 307 (-15)

l’altro ieri: 322 (-19)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.818 (-189)

ieri: 5.007 (-215)

l’altro ieri: 5.222 (-175)

– i decessi: 15.296 (+111)

ieri: 15.185 (+69)

l’altro ieri: 15.116 (+62)

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Fonte covidanalysis.it

Milano: 21.900 (+169) di cui 9.251 (+66) a Milano città

ieri: 21.731 (+105) di cui 9.185 (+63) a Milano città

l’altro ieri: 21.626 (+136) di cui 9.122 (+51) a Milano città

Bergamo: 12.347 (+29)

ieri: 12.318 (+24)

l’altro ieri: 12.294 (+133) * a cui vanno aggiunti 370 casi comunicati l’altro ieri, ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio

Brescia: 13.948 (+106)

ieri: 13.842 (+94)

l’altro ieri: 13.748 (+128)

Como: 3.598 (+42)

ieri: 3.556 (+10)

l’altro ieri: 3.546 (+42)

Cremona: 6.285 (+12)

ieri: 6.273 (+18)

l’altro ieri: 6.255 (+5)

Lecco: 2.599 (+16)

ieri: 2.583 (+22)

l’altro ieri: 2.561 (+25)

Lodi: 3.313 (+12)

ieri: 3.301 (+8)

l’altro ieri: 3.293 (+16)

Mantova: 3.275 (+9)

ieri: 3.266 (+11)

l’altro ieri: 3.255 (+4)

Monza e Brianza: 5.182 (+41)

ieri: 5.141 (+29)

l’altro ieri: 5.112 (+38)

Pavia: 4.896 (+47)

ieri: 4.849 (+29)

l’altro ieri: 4.820 (+19)

Sondrio: 1.338 (+17)

ieri: 1.321 (+4)

l’altro ieri: 1.317 (+29)

Varese: 3.322 (+20)

ieri: 3.302 (+29)

l’altro ieri: 3.273 (+45)* a cui vanno aggiunti 32 casi comunicati l’altro ieri, ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio

e 1.817 in corso di verifica.

«Stiamo migliorando»

«Una buona notizia: i guariti completamente dal Covid-19, con il doppio tampone negativo, in Lombardia hanno superato quota 30.000, ben 653 in un giorno solo». Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati odierni sulla diffusione del coronavirus. «Calano in modo costante anche i pazienti ricoverati - ha aggiunto - quelli in terapia intensiva sono 297, mentre nei reparti di medicina e pneumologia sono rimasti 4818 pazienti, 189 in meno rispetto a ieri. Più di 14 mila i tamponi effettuati».

«I nostri medici, infermieri e operatori - ha sottolineato l'assessore - stanno svolgendo un grande lavoro, sia all'interno delle strutture ospedaliere che sul territorio. Gli strumenti che abbiamo in messo in atto in modo strutturale accompagneranno tutti i lombardi verso una "nuova normalità" anche in ambito sanitario».