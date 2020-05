Coronavirus, il punto: nel Lecchese 17 contagi, curva in calo in Lombardia

Nelle ultime 24 ore registrati 17 contagi da Sars-Cov2 in provincia di Lecco. Il dato è stato reso noto da Regione Lombardia nel corso della consueta conferenza stampa del tardo pomeriggio, quest'oggi tenuta dall'assessore Foroni. Il dato scaturito dai tamponi effettuati è in linea con quelli degli ultimi giorni e delle ultime settimane nel nostro territorio, con le ormai note eccezioni del weekend per via della chiusura di alcuni laboratori che sfalsano il numero di tamponi quotidiano.

A livello regionale sono 299 i nuovi positivi registrati nella giornata di oggi, 15 maggio; un dato confortante, su oltre 12mila tamponi effettuati. Da segnalare anche un alto numero di guariti, 3.808, e la diminuzione costante dei ricoverati, 21 nelle terapie intensive e 113 nei reparti non di TI. Purtroppo anche oggi è invece alto il numero dei decessi correlati alla sindrome Covid-19, ovvero 115.

I dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente

- i tamponi effettuati: 550.405 (+12.162)

ieri: 538.243 (+14.080)

l'altro ieri: 524.163 (+10.919)

- i casi positivi sono: 84.119 (+229)

ieri: 83.820 (+522)

l'altro ieri: 83.298 (+394)

- i guariti 33.817 (+3.808)

ieri: 30.009 (+653)

l'altro ieri: 29.356 (+1.113)

- in terapia intensiva: 276 (-21)

ieri: 297 (-10)

l'altro ieri: 307 (-15)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.818 (-113)

ieri: 4.818 (-189)

l'altro ieri: 5.007 (-215)

- i decessi: 15.411 (+115)

ieri: 15.296 (+111)

l'altro ieri: 15.185 (+69)

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Milano: 21.966 (+66) di cui 9281 (+30) a Milano città

ieri: 21.900 (+169) di cui 9.251 (+66) a Milano città

l'altro ieri: 21.731 (+105) di cui 9.185 (+63) a Milano città

Bergamo: 12.371 (+24)

ieri: 12.347 (+29)

l'altro ieri: 12.318 (+24)

Brescia: 14.008 (+60)

ieri: 13.948 (+106)

l'altro ieri: 13.842 (+94)

Como: 3.612 (+14)

ieri: 3.598 (+42)

l'altro ieri: 3.556 (+10)

Cremona: 6.303 (+18)

ieri: 6.285 (+12)

l'altro ieri: 6.273 (+18)

Lecco: 2.616 (+17)

ieri: 2.599 (+16)

l'altro ieri: 2.583 (+22)

Lodi: 3.325 (+12)

ieri: 3.313 (+12)

l'altro ieri: 3.301 (+8)

Mantova: 3.281 (+6)

ieri: 3.275 (+9)

l'altro ieri: 3.266 (+11)

Monza: 5.219 (+37)

ieri: 5.182 (+41)

l'altro ieri: 5.141 (+29)

Pavia: 4.919 (+23)

ieri: 4.896 (+47)

l'altro ieri: 4.849 (+29)

Sondrio: 1.339 (+1)

ieri: 1.338 (+17)

l'altro ieri: 1.321 (+4)

Varese: 3.335 (+13)

ieri: 3.322 (+20)

l'altro ieri: 3.302 (+29)

e 1825 in corso di verifica.

Altre 210mila mascherine per il Lecchese

Nel frattempo un nuovo carico di 7,5 milioni di mascherine chirurgiche per uso civile è in corso di distribuzione a tutte le Province lombarde da parte dei volontari della Protezione civile. Il ritiro del materiale è già avvenuto dal magazzino di Rho gestito dall'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu): ogni Provincia ha ritirato presso il magazzino la dotazione assegnata. Al Lecchese ne sono state indirizzate 210mila.

Le Province, così come in occasione delle forniture precedenti, provvederanno in questi giorni a consegnare i dispositivi ai Comuni. Sarà quindi compito delle Amministrazioni comunali provvedere alla definizione della distribuzione alla propria popolazione secondo le specifiche necessità e urgenze territoriali, organizzando la consegna gratuita delle mascherine ai propri cittadini che ne hanno bisogno e necessità.

Di queste mascherine, 500mila pezzi sono destinati alle associazioni di volontariato che fanno capo alla Protezione civile regionale, mentre i rimanenti 7 milioni verranno distribuite dalla Province stesse ai Comuni, e quindi ai cittadini.

Questo il commento dell'assessore regionale al Territorio e protezione civile, Pietro Foroni: «È la più ingente fornitura di dispositivi di protezione individuale alla popolazione lombarda da parte di Regione Lombardia dall'inizio dell'emergenza Covid-19». Regione Lombardia ha già distribuito nelle settimane scorse 18,5 milioni circa di mascherine attraverso canali diversi.