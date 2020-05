Coronavirus, il punto: 11 tamponi positivi nel Lecchese, decessi in costante diminuzione

Sono 11 i positivi alla sindrome Covid-19 in provincia di Lecco nelle ultime 24 ore. I dati sono stati notificati da Regione Lombardia nel tardo pomeriggio di domenica, e sono in linea con quelli degli ultimi giorni. Il totale sale a 2.645 casi nel Lecchese. Va ricordato che, nel weekend, vengono comunque effettuati meno tamponi del solito.

A livello lombardo, i nuovi casi sono stati 326, su oltre 11.800 tamponi effettuati (contro i 14mila del giorno precedente). Si conferma dunque il trend in discesa, con 823 nuovi guariti, 69 decessi, 13 posti liberati in terapia intensiva (ne restano occupati 255), 41 ricoverati in meno negli altri reparti ospedalieri.

I dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente

- i tamponi effettuati: 576.359 (+11.809)

ieri: 564.550 (+14.145)

l’altro ieri: 550.405 (+12.162)

- i casi positivi sono: 84.844 (+326)

ieri: 84.518 (+399)

l’altro ieri: 84.119 (+299)

- i guariti: 35.042 (+823)

ieri: 34.219 (+402)

l’altro ieri: 33.817 (+3.808)

- in terapia intensiva: 255 (-13)

ieri: 268 (-8)

l’altro ieri: 276 (-21)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.480 (-41)

ieri: 4.521 (-184)

l’altro ieri: 4.705 (-113)

- i decessi: 15.519 (+69)

ieri: 15.450 (+39)

l’altro ieri: 15.411 (+115)

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Milano: 22.151 (+110) di cui 9.371 (+56) a Milano città

ieri: 22.041 (+75) di cui 9.315 (+34) a Milano città

l'altro ieri: 21.966 (+66) di cui 9.281 (+30) a Milano città

Bergamo: 12.443 (+46)

ieri: 12.397 (+26)

l'altro ieri: 12.371 (+24)

Brescia: 14.147 (+56)

ieri: 14.091 (+83)

l'altro ieri: 14.008 (+60)

Como: 3.629 (+4)

ieri: 3.625 (+13)

l'altro ieri: 3.612 (+14)

Cremona: 6.323 (+10)

ieri: 6.313 (+10)

l'altro ieri: 6.303 (+18)

Lecco: 2.645 (+11)

ieri: 2.634 (+18)

l'altro ieri: 2.616 (+17)

Lodi: 3.351 (+10)

ieri: 3.341 (+16)

l'altro ieri: 3.325 (+12)

Mantova: 3.291 (+9)

ieri: 3.282 (+1)

l'altro ieri: 3.281 (+6)

Monza: 5.287 (+22)

ieri: 5.265 (+46)

l'altro ieri: 5.219 (+37)

Pavia: 4.979 (+35)

ieri: 4.944 (+25)

l'altro ieri: 4.919 (+23)

Sondrio: 1.367 (+4)

ieri: 1.363 (+24)

l'altro ieri: 1.339 (+1)

Varese: 3.379 (+3)

ieri: 3.376 (+41)

l'altro ieri: 3.335 (+13)

e 1.852 in corso di verifica

Gallera: «Il trend dei contagi induce all'ottimismo»

«Anche i dati di oggi indicano che il trend dei contagi è sostanzialmente soddisfacente. Il rapporto tra i tamponi effettuati e i casi positivi è nel complesso favorevole. Raddoppia, rispetto a ieri, il numero dei guariti. Induce all'ottimismo anche il numero dei pazienti in terapia intensiva e non in terapia intensiva, entrambi in costante diminuzione». Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati odierni.