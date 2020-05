Coronavirus, il punto: solo tre nuovi tamponi con esito positivo nel Lecchese

Sono 3 i positivi alla sindrome Covid-19 in provincia di Lecco nelle ultime 24 ore. I dati sono stati notificati da Regione Lombardia nel tardo pomeriggio di lunedì, e sono in linea con quelli degli ultimi giorni. Il totale sale a 2.648 casi nel Lecchese. Va ricordato che, nel weekend, vengono comunque effettuati meno tamponi del solito e il fattore si ripercuote anche nei primi giorni della nuova settimana.

A livello lombardo, i nuovi casi sono stati 175, su oltre 11.800 tamponi effettuati (contro i 14mila del giorno precedente). Si conferma dunque il trend in discesa, con 873 nuovi guariti, 24 decessi, 3 posti liberati in terapia intensiva (ne restano occupati 252), 2 ricoverati in più negli altri reparti ospedalieri.

I dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente

- i tamponi effettuati: 581.437 (+5.078)

ieri: 576.359 (+11.809)

l'altro ieri: 564.550 (+14.145)



- i casi positivi sono: 85.019 (+175)

ieri: 84.844 (+326)

l'altro ieri: 84.518 (+399)



- i guariti: 35.915 (+873)

ieri: 35.042 (+823)

l'altro ieri: 34.219 (+402)



- in terapia intensiva: 252 (-3)

ieri: 255 (-13)

l'altro ieri: 268 (-8)



- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.482 (+2)

ieri: 4.480 (-41)

l'altro ieri: 4.521 (-184)



- i decessi: 15.543 (+24)

ieri: 15.519 (+69)

l'altro ieri: 15.450 (+39)

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Fonte covidanalysis.it

Milano: 22.222 (+71) di cui 9.395 (+24) a Milano città

ieri: 22.151 (+110) di cui 9.371 (+56) a Milano città

l'altro ieri: 22.041 (+75) di cui 9.315 (+34) a Milano città



Bergamo: 12.463 (+20)

ieri: 12.443 (+46)

l'altro ieri: 12.397 (+26)



Brescia: 14.158 (+11)

ieri: 14.147 (+56)

l'altro ieri: 14.091 (+83)



Como: 3.633 (+4)

ieri: 3.629 (+4)

l'altro ieri: 3.625 (+13)



Cremona: 6.323 (=)

ieri: 6.323 (+10)

l'altro ieri: 6.313 (+10)



Lecco: 2.648 (+3)

ieri: 2.645 (+11)

l'altro ieri: 2.634 (+18)



Lodi: 3.353 (+2)

ieri: 3.351 (+10)

l'altro ieri: 3.341 (+16)



Mantova: 3.291 (=)

ieri: 3.291 (+9)

l'altro ieri: 3.282 (+1)



Monza e Brianza: 5.296 (+9)

ieri: 5.287 (+22)

l'altro ieri: 5.265 (+46)



Pavia: 5.022 (+43)

ieri: 4.979 (+35)

l'altro ieri: 4.944 (+25)



Sondrio: 1.369 (+2)

ieri: 1.367 (+4)

l'altro ieri: 1.363 (+4)



Varese: 3.392 (+13)

ieri: 3.379 (+3)

l'altro ieri: 3.376 (+41)



e 1.849 in corso di verifica.