Coronavirus, il punto: quattro tamponi positivi, sono oltre 26mila i malati sul territorio regionale

Sono solo 4 i positivi alla sindrome Covid-19 in provincia di Lecco nelle ultime 24 ore. I dati sono stati notificati da Regione Lombardia nel tardo pomeriggio di mercoledì e sono in deciso ribasso rispetto a quelli di martedì. Il totale sale, quindi, a 2.691 casi nel Lecchese. Va sempre ricordato che, nel weekend, vengono comunque effettuati meno tamponi del solito e il fattore si ripercuote anche nei primi giorni della nuova settimana.

A livello lombardo, i nuovi tamponi positivi sono stati 294, su 11.508 tamponi effettuati (in diminuzione contro i quasi 15mila del giorno precedente). Si riassesta, dunque, il trend in discesa, con 849 nuovi guariti, 65 decessi, 13 posti liberati in terapia intensiva (ne restano occupati 231), 145 ricoverati in meno negli altri reparti ospedalieri.

I dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente

– i tamponi effettuati: 11.508

totale complessivo: 607.863

– i nuovi casi positivi: 294

– attualmente positivi: 26.671 (-620)

* totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia ad oggi: 85.775

– i guariti/dimessi: 849

totale complessivo: 43.442

– in terapia intensiva: -13

totale complessivo: 231

– i ricoverati non in terapia intensiva: -145

totale complessivo: 4.281

– i decessi: 65

totale complessivo: 15.662

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Fonte covidanalysis.it

Milano: 22.372 (+48) di cui 9.425 (+8) a Milano città

Bergamo: 12.633 (+26)

Brescia: 14.249 (+50)

Como: 3.660 (+14)

Cremona: 6.350 (+15)

Lecco: 2.691 (+4)

Lodi: 3.380 (+11)

Mantova: 3.300 (+6)

Monza e Brianza: 5.388 (+50)

Pavia: 5.082 (+35)

Sondrio: 1.383 (+5)

Varese: 3.413 (+12)

e 1.874 in corso di verifica.