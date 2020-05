Coronavirus, il punto: sei tamponi positivi nel Lecchese, in calo l'indice Rt

Sono soltanto 6 i tamponi positivi al Covid-19 registrati nella provincia di Lecco nelle ultime ventiquattro ore, un numero molto contenuto. Il totale giunge così a 2.706 dall'inizio dell'emergenza.

Dati sempre più incoraggianti a livello lombardo, come comunicato nel tardo pomeriggio dall'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. In calo costante le terapie intensive e i ricoverati in altri reparti ospedalieri. Effettuati in tutto il territorio lombardo 19mila tamponi, 57 i decessi da giovedì a venerdì.

I dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente

- i tamponi effettuati: 19.028

totale complessivo: 641.593

- attualmente positivi: 25.933 (-782)

* totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia ad oggi: 86.384

- i nuovi casi positivi: 293 (1,5% rapporto con i tamponi giornalieri, il più basso in assoluto)

- i guariti/dimessi: +1.018

totale complessivo: 44.667

- in terapia intensiva: -19

totale complessivo: 207

- i ricoverati non in terapia intensiva: -91

totale complessivo: 4.028

- i decessi: 57

totale complessivo: 15.784

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Milano: 22.528 (+73) di cui 9.525 (+35) a Milano città

Bergamo: 12.732 (+51)

Brescia: 14.345 (+19)

Como: 3.713 (+35)

Cremona: 6.374 (+9)

Lecco: 2.706 (+6)

Lodi: 3.392 (+5)

Mantova: 3.310 (+2)

Monza: 5.409 (+13)

Pavia: 5.151 (+46)

Sondrio: 1.407 (+3)

Varese: 3.446 (+23)

e 1.871 in corso di verifica.

Fontana: «Guai ad abbassare la guardia»

Scende intanto l'indice Rt, di contagiosità del virus. «Esprimo soddisfazione per il dato diffuso dall'Istituto Superiore di Sanità, un primo passo avanti verso la tanto auspicata "nuova normalita'' e un premio alla volontà dei lombardi, cui va il mio ringraziamento, che hanno rispettato le regole. Guai però ad abbassare la guardia e a pensare che il virus sia stato sconfitto. Non è così, proseguiamo nei comportamenti virtuosi per non vanificare gli sforzi fin qui fatti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta il report settimanale dell'Iss sull'andamento dell'epidemia secondo cui l'indice Rt della Lombardia è pari a 0,51, in discesa rispetto all'ultima rilevazione che faceva segnare 0,62. il livello di rischio passa così da "moderato" a "basso".