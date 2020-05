Coronavirus, il punto: solo tre nuovi casi di positività nel Lecchese

Sono tre i tamponi positivi alla sindrome Covid-19 nel territorio lecchese oggi, domenica 24 maggio 2020. Il dato è stato comunicato nel tardo pomeriggio da Regione Lombardia; il totale in provincia sale così a 2.720.

Si tratta di un dato bassissimo, in linea con l'andamento generale ma altrettanto sicuramente condizionato dal weekend, in cui non tutti i laboratori sono solerti a comunicare i responsi delle analisi.

Oggi la Regione non ha avuto a disposizione, ad esempio, il dato riguardante i decessi. A livello lombardo oggi si sono riscontrati 285 nuovi tamponi positivi, pari al 2,5% di quelli effettuati in totale. Oltre 300 i guariti/dimessi, mentre i ricoverati sono calati di poche unità.

I dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente

– i tamponi effettuati: 11.457

totale complessivo: 670.241

– attualmente positivi: 25.614 (-16)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 87.110 (+285)

– i nuovi casi positivi: 285 (2,5% rapporto con i tamponi giornalieri)

– i guariti/dimessi: +301

totale complessivo: 45.656

– in terapia intensiva: -2

totale complessivo: 197

– i ricoverati non in terapia intensiva: -9

totale complessivo: 4.017

– i decessi:

totale complessivo: 15.840*

(i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi)

I casi per provincia

MI: 22.680 (+64) di cui 9.597 (+32) a Milano città

Bergamo: 12.906 (+72)

Brescia: 14.476 (+59)

Como: 3.757 (+10)

Cremona: 6.391 (+8)

Lecco: 2.720 (+3)

Lodi: 3.403 (+3)

Mantova: 3.320 (+6)

Monza Brianza: 5.439 (+18)

Pavia: 5.202 (+18)

Sondrio: 1.416 (+2)

Varese: 3.506 (+16)

e 1.894 in corso di verifica

