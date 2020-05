Coronavirus, il punto: nel Lecchese è il primo giorno con zero tamponi positivi

Sono zero i tamponi positivi alla sindrome Covid-19 nel territorio lecchese oggi, martedì 25 maggio. Il dato è stato comunicato nel tardo pomeriggio da Regione Lombardia; il totale in provincia rimane così femo a 2.728: si tratta del primo "contagi zero" dall'inizio della pandemia, fissata per la fine di febbraio.

I decessi, sul territorio regionale, sono aumentati di ventidue unità. A livello lombardo oggi si sono riscontrati 159 nuovi tamponi positivi, pari all'1,7% di quelli effettuati in totale. Quasi novecento i guariti/dimessi, mentre i ricoverati sono calati di un centinaio di unità.

I dati dei contagi odierni

- i tamponi effettuati: 9.176

totale complessivo: 685.058

- attualmente positivi: 24.477 (-738)

- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi: 87.417

- i nuovi casi positivi: 159 (1,7% rapporto con i tamponi giornalieri)

- i guariti/dimessi: 47.044 (875)

- in terapia intensiva: 183 (-13)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.622 (-99)

- i decessi: 15.896 (22)

I casi per provincia

Fonte covidanalysis.it

Milano: 22.764 (+38) di cui 9.638 (+14) a Milano città

Bergamo: 12.977 (+23)

Brescia: 14.489 (+10)

Como: 3.785 (+25)

Cremona: 6.400 (+4)

Lecco: 2.724 (0)

Lodi: 3.412 (+6)

Mantova: 3.327 (+7)

Monza e Brianza: 5.460 (0)

Pavia: 5.229 (+23)

Sondrio: 1.429 (+3)

Varese: 3.520 (+9)

e 1.901 in corso di verifica.