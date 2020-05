Coronavirus, il punto: sette nuovi tamponi positivi nel Lecchese

Sette tamponi positivi al Coronavirus: è quanto emerso dai risultati dei tamponi effettuati fra sabato e domenica nel territorio lecchese. Il totale sale dunque a quota 2.743 dall'inizio dell'emergenza.

A livello lombardo scende ancora il numero degli attualmente positivi (-813), con 210 nuovi casi pari all'1,7% dei tamponi giornalieri effettuati. Significativo calo dei ricoverati nei reparti non di terapia intensiva. Le morti certificate, oggi, sono state 33.

I dati dei contagi odierni

- i tamponi effettuati: 12.427

totale complessivo: 753.874

- attualmente positivi: 20.996 (-813)

- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi: 88.968

- i nuovi casi positivi: 210 (1,7% rapporto con i tamponi giornalieri)

- i guariti/dimessi: 990

totale complessivo: 51.860

- in terapia intensiva: 170 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.131 (-176)

- i decessi: 33

totale complessivo: 16.112.

I casi per provincia

Milano: 23.076 (+32) di cui a Milano città 9.788 (+13)

Bergamo: 13.366 (+43)

Brescia: 14.768 (+44)

Como: 3.853 (+13)

Cremona: 6.459 (+11)

Lecco: 2.743 (+7)

Lodi: 3.474 (+6)

Mantova: 3.357 (+12)

Monza: 5.518 (+4)

Pavia: 5.338 (+10)

Sondrio: 1.463 (+3)

Varese: 3.619 (+25)

e 1.934 in corso di verifica.

Fase 2, De Corato: «Controlli anche nei locali afro-asiatici»

«Mentre in Lombardia molte amministrazioni comunali sanzionano i locali della "movida" per gli assembramenti che si creano al loro esterno, sono molte meno quelle che controllano e multano i punti vendita afro-asiatici presenti soprattutto nelle periferie. Al di fuori di questi negozi si creano pericolose situazioni di degrado, dovute alla vendita di bottiglie di alcolici, con persone anche ubriache che consumano».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo dichiara, senza risparmiare la provocazione, l'assessore regionale alla Sicurezza, all'Immigrazione e alla Polizia locale, Riccardo De Corato. «Perché i sindaci non mandano i vigili anche in questi locali etnici - chiede l'assessore De Corato - a controllare che venga rispettate le regole così come fanno nei locali affollati della movida?»