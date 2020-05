Coronavirus, il punto: altri dieci tamponi positivi nel Lecchese, in Regione tornano a salire i decessi

Sono 10 i tamponi che da ieri a oggi sono risultati positivi al Sars-Cov-2 in provincia di Lecco. Un trend ormai consolidato a eccezione del dato di domenica (54), in qualche modo però condizionato dalla festività del 1° maggio. Il totale nel nostro territorio sale a quota 2.371.

A livello regionale i casi positivi sono aumentati di oltre seicento unità, un dato pressoché in linea con i giorni precedenti. I decessi, purtroppo, tornano a essere a la tre cifre: oggi se ne registrano 222 contro i 95 di ieri e i 63 dell'altroieri. Prosegue il calo delle terapie intensive, dopo due giornate in cui non si erano liberati posti: -29. Significativo il -112 dei ricoverati non in terapia intensiva.

I dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti in Lombardia

– i casi positivi sono: 79.369 (+634) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 130 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi

ieri: 78.605 (+500)

l’altro ieri: 78.105 (+577)

– i decessi: 14.611 (+222)

ieri: 14.389 (+95)

l’altro ieri: 14.294 (+63)

– in terapia intensiva: 480 (-29)

ieri: 509 (-23)

l’altro ieri: 532 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6079 (-122)

ieri: 6.201 (-213)

l’altro ieri: 6.414 (-195)

– i tamponi effettuati: 439.806 (+14.516)

ieri: 425.290 (+6.455)

l’altro ieri: 418.835 (+7.978)

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Bergamo: 11.587 (+37)

ieri: 11.550 (+12)

l’altro ieri: 11.538 (+85)

Brescia: 13.267 (+99)

ieri: 13.168 (+46)

l’altro ieri: 13.122 (+94)

Como: 3.401 (+37)

ieri: 3.364 (+32)

l’altro ieri: 3.332 (+19)

Cremona: 6.151 (+21)

ieri: 6.130 (+21)

l’altro ieri: 6.109 (+3)

Lecco: 2.381 (+10)

ieri: 2.371 (+11)

l’altro ieri: 2.360 (+16)

Lodi: 3.155 (+41)

ieri: 3.114 (+52)

l’altro ieri: 3.062 (+15)

Monza e Brianza: 4.893 (+12)

ieri: 4.881 (+31)

l’altro ieri: 4.850 (+27)

Milano: 20.711 (+243) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 70 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi, di cui 8.680 (+91) a Milano città

ieri: 20.398 (+144) di cui 8.589 (+50) a Milano città

l’altro ieri: 20.254 (+186) di cui 8.539 (+48) a Milano città

Mantova: 3.217 (+2)

ieri: 3.215 (+14)

l’altro ieri: 3.201 (+2)

Pavia: 4.621 (+70)

ieri: 4.551 (+29)

l’altro ieri: 4.522 (+32)

Sondrio: 1.230 (+7)

ieri: 1.223 (+13)

l’altro ieri: 1.210 (+29)

Varese: 3.018 (+67) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 60 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi

ieri: 2.891 (+53)

l’altro ieri: 2.838 (+55)

e in corso di verifica.