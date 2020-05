Coronavirus, il punto: trenta nuovi tamponi positivi nel Lecchese, crescono i dimessi dalle terapie intensive

Sono 29 i tamponi che da ieri a oggi sono risultati positivi al Sars-Cov-2 in provincia di Lecco. Un trend ormai consolidato a eccezione del dato di domenica (54), in qualche modo però condizionato dalla festività del 1° maggio vista la chiusura dei laboratori in quel giorno. Il totale nel nostro territorio sale a quota 2.448.

A livello regionale i casi positivi sono aumentati di seicento unità, un dato assolutament in linea con i giorni precedenti. I decessi, purtroppo, si confermano vicini alle tre cifre: oggi se ne registrano 94 contro i 134 di ieri e i 222 dell'altroieri. Ottanta dimessi dalle terapie intensive, mentre rimane significativo il -146 dei ricoverati non in terapia intensiva.

I dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti in Lombardia

- i casi positivi sono: 80.723 (+609*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi

ieri: 80.089 (+689*)

l'altro ieri: 79.369 (+634)



- i decessi: 14.839 (+94)

ieri: 14.745 (+134)

l'altro ieri: 14.611 (+222)



- in terapia intensiva: 400 (-80)

ieri: 480 (0)

l'altro ieri: 480 (-29)



- i ricoverati non in terapia intensiva: 5.702 (-146)

ieri: 5.848 (-231)

l'altro ieri: 6079 (-122)



- i tamponi effettuati: 466.287 (+10.993)

ieri: 455.294 (+15.488)

l'altro ieri: 439.806 (+14.516)

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Fonte covidanalysis.it

Bergamo: 11.671 (+49)

ieri: 11.622 (+35)

l'altro ieri: 11.587 (+37)



Brescia: 13.460 (+69)

ieri: 13.391 (+124)

l'altro ieri: 13.267 (+99)



Como: 3.470 (+30)

ieri: 3.440 (+39)

l'altro ieri: 3.401 (+37)



Cremona: 6.219 (+16*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi

ieri: 6.178 (+27)

l'altro ieri: 6.151 (+21)



Lecco: 2.448 (+29)

ieri: 2.419 (+38)

l'altro ieri: 2.381 (+10)



Lodi: 3.222 (+18)

ieri: 3.204 (+49)

l'altro ieri: 3.155 (+41)



Monza e Brianza: 5.015 (+41)

ieri: 4.974 (+81)

l'altro ieri: 4.893 (+12)



Milano: 21094 (+201) di cui 8867 (+101) a Milano città

ieri: 20.893 (+182) di cui 8.766 (+86) a Milano città

l'altro ieri: 20.711 (+243) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 70 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi, di cui 8.680 (+91) a Milano città



Mantova: 3.234 (+16)

ieri: 3.221 (+4)

l'altro ieri: 3.217 (+2)



Pavia: 4.704 (+52)

ieri: 4.652 (+31)

l'altro ieri: 4.621 (+70)



Sondrio: 1.276 (+10)

ieri: 1.266 (+36)

l'altro ieri: 1.230 (+7)



Varese: 3.148 (+75)

ieri: 3.073 (+24*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi

l'altro ieri: 3.018 (+67) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 60 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi



e 1.759 in corso di verifica.