Don Eusebio Stefanoni positivo al Coronavirus, don Milani: «Condizioni non preoccupanti»

Sono ore di preoccupazione, a Lecco, per le condizioni di don Eusebio Stefanoni, sacerdote attivo presso il Santuario della Vittoria risulato positivio al Covid-19, il Nuovo coronavirus. A tranquillizzare in merito alle sue condizioni è stato don Davide Milani, prevosto di Lecco:

Don Eusebio Stefanoni, sacerdote incaricato presso il Santuario della Vittoria di Lecco, è risultato positivo al Covid-19. Avendo notato sintomi sospetti, don Eusebio si è messo in una condizione di isolamento volontario da venerdi 28 febbraio.

Don Eusebio non celebra pubblicamente la Messa da domenica 23 febbraio.

Attualmente, da giovedì 5 marzo, è ricoverato all’ospedale Manzoni di Lecco e le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

Le persone con cui è entrato in contatto stretto (come specificato dai protocolli) negli ultimi 15 giorni (tempo di incubazione) che si sono così esposte al rischio di contagio, sono già state contattate e per loro sono state avviate le pratiche previste.

Mentre evitiamo allarmismi eccessivi, mettiamo in atto tutte le indicazioni date dalle autorità competenti e preghiamo per don Eusebio e per tutti coloro che soffrono per questa emergenza sanitaria.