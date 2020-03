Coronavirus, negativi i tamponi ai componenti della giunta regionale

Dopo la notizia della positività al Covid-19 dell'assessore Mattinzoli, nella serata di lunedì è giunto un chiarimento rassicurante da Milano: nessun altro membro dellla Giunta del governatore Attilio Fontana è risultato positivo.

«Sono tutti negativi gli esiti dei tamponi per l'accertamento del Coronavirus effettuati questa mattina ai componenti della Giunta regionale a seguito della positività riscontrata nella notte per l'assessore Alessandro Mattinzoli», ha riferito l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

«I test sono stati eseguiti - conclude Gallera - in ottemperanza con le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di sanità per gli operatori pubblici che svolgono funzioni ritenute essenziali».

Nel frattempo è stata dimessa la collaboratrice del governatore Fontana. «La mia collaboratrice, come numerosi altri pazienti lombardi, è guarita e sta per essere dimessa. Una buona notizia a conferma che i nostri sforzi stanno producendo risultati positivi - ha commentato lo stesso Fontana - Mercoledì, poi, ho in programma una videoconferenza con il premier Conte per fare il punto della situazione, mentre oggi (lunedì, ndr) ho avuto un colloquio telefonico con il ministro della Salute, Roberto Speranza, che mi ha annunciato una visita nei prossimi giorni in Lombardia».