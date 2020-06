Coronavirus, il punto: tre nuovi tamponi positivi nel Lecchese

Sono tre i tamponi positivi in provincia di Lecco. Nessuna novità rilevante, per fortuna, oggi, giovedì 11 giugno 2020, nei numeri dell'epidemia da Covid-19 nel Lecchese. I casi positivi continuano a essere al minimo. Da inizio epidemia il totale dei malati nel Lecchese sale così a quota 2.774.

A livello regionale, effettuati oltre 13mila tamponi: scendono costantemente i positivi attivi, continuano a essere centinaia i guariti o dimessi. Significativo calo anche del numero di ricoverati non in terapia intensiva.

I dati di oggi, giovedì 11 giugno

i tamponi effettuati: 13.376, totale complessivo: 858.994

attualmente positivi: 17.340 (-517)

totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi: 90.932

i nuovi casi positivi: 252 (1,9% rapporto con i tamponi giornalieri)

i guariti/dimessi: 744, totale complessivo: 57.218

in terapia intensiva: 97 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 2.488 (-77)

i decessi: 25, totale complessivo: 16.374

I casi per provincia

Milano 23.581 (+71) di cui 10.018 (+34) a Milano città

Bergamo 13.710 (+39)

Brescia 15.187 (+81)

Como 3.957 (+4)

Cremona 6.527 (+7)

Lecco 2.774 (+3)

Lodi 3.522 (+7)

Mantova 3.398 (+2)

Monza e Brianza 5.603 (+10)

Pavia 5.433 (+4)

Sondrio 1.505 (+6)

Varese 3.736 (+12)

e 1.999 in fase di verifica.

Straniero: «Regione mantenga impegni con medici e infermieri»

Sulla nota dei sindacati relativa alla delibera regionale del 9 giugno, con cui Regione Lombardia definisce le modalità di applicazione del premio assegnato al personale dipendente del Servizio sanitario regionale che ha lavorato in prima linea durante l'emergenza Covid-19, interviene Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd: «È una vergogna che la Regione non mantenga gli accordi fatti con i sindacati di medici e infermieri che sono stati in prima linea a combattere il Covid. Poche settimane fa si erano accordati per un premio fino a 1.250 euro che oggi, dopo la delibera regionale, si scopre che sarà dimezzato».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aggiunge Straniero: «È assurdo che si usino i soldi destinati a questi lavoratori per scontare tasse e oneri agli ospedali di appartenenza. Chiediamo alla Regione di rivedere la delibera e, se occorre, di aumentare la dotazione economica per mantenere gli impegni presi, perché questi medici e infermieri meritano rispetto per l'abnegazione e la professionalità con cui hanno affrontato mesi difficilissimi».