Coronavirus, il punto: alto numero di tamponi, scende la percentuale di test positivi

Quattro tamponi positivi nella provincia di Lecco. L'andamento dell'epidemia da Covid-19 nel nostro territorio segue il trend sempre più incoraggiante e ormai assestato dalle scorse settimane facendo registrare un basso numero di contagi nella giornata di venerdì 12 giugno. Da inizio epidemia il totale dei malati nel Lecchese sale così a quota 2.778.

Complessivamente oggi in Lombardia si sono riscontrati 272 nuovi casi e 31 decessi, 16.405 in totale. Le persone dimesse sono 557. Eseguiti quasi quindicimila tamponi, con un rapporto dell'1,8% di positività. Di seguito tutti i dati nei dettagli, sia a livello regionale, sia provincia per provincia.

I dati di oggi, venerdì 12 giugno

i tamponi effettuati: 14.837, totale complessivo: 873.831

attualmente positivi: 17.024 (-316)

attualmente positivi: 17.024 (-316) totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 91.204 (+ 272)

i nuovi casi positivi: 272 (1,8 % rapporto con i tamponi giornalieri)

i guariti/dimessi: +557, totale complessivo: 57.775

in terapia intensiva: 97 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 2.357 (-131)

i decessi: 31, totale complessivo: 16.405

I casi per provincia

Fonte covidanalysis.it

Milano: 23. 669 (+ 88) di cui 10.074 (+ 56) a Milano città

Bergamo: 13.744 (+ 34)

Brescia: 15.217 (+ 30)

Como: 3.970 (+ 13)

Cremona: 6.531 (+ 4)

Lecco: 2.778 (+ 4)

Lodi: 3.533 (+ 11)

Mantova: 3.399 (+1)

Monza e Brianza: 5.627 (+ 24)

Pavia : 5456 (+ 23)

Sondrio: 1.516 (+ 11)

Varese : 3.750 (+ 14)

e 2.014 in fase di verifica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallera analizza i dati

«Fra i casi positivi di oggi – aggiunge l’assessore al Welfare, Giulio Gallera – 42 sono riferiti a tamponi eseguiti dopo i test sierologici e 21 riscontrati in alcune RSA. Regione Lombardia ha effettuato ad oggi 264.024 prelievi ematici a 161.695 cittadini e 102.329 operatori. Gli esiti di questi test sierologici hanno evidenziato uno stato di positività per 41.250 (il 25,6%) cittadini e 13.402 (12,6%) operatori. In questi casi viene effettuato il tampone. Poco meno del 10% dei cittadini positivi al test lo è anche al tampone. Per gli operatori, la positività è confermata nell’1% dei casi».