Coronavirus, il punto: due tamponi positivi nel Lecchese, pochi i test in Lombardia

Due soli tamponi positivo nella provincia di Lecco. L'andamento dell'epidemia da Covid-19 nel nostro territorio segue il trend sempre più incoraggiante e ormai assestato dalle scorse settimane facendo registrare un basso numero di contagi nella giornata di lunedì 8 giugno. Da inizio epidemia il totale dei malati nel Lecchese sale così a quota 2.768.

Complessivamente oggi in Lombardia si sono riscontrati 194 nuovi casi e 32 decessi, 11 più di ieri. Le persone dimesse sono 263. Rispetto ai circa ottomila della giornata precedente sono stati effettuati poco meno di 4.500 tamponi, con un rapporto del 4,3% di positività. Di seguito tutti i dati nei dettagli, sia a livello regionale, sia provincia per provincia.

I dati di oggi, lunedì 8 giugno

- i tamponi effettuati: 4.488

totale complessivo: 826.465



- attualmente positivi: 19.319 (-101)



- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi: 90.389



- i nuovi casi positivi: 194 (4,3% rapporto con i tamponi giornalieri)



- i guariti/dimessi: 263

totale complessivo: 54.768



- in terapia intensiva: 107 (=)



- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.708(-93)



- i decessi: 32

totale complessivo: 16.302

I casi per provincia

Fonte covidanalysis.it

Milano 23.437 (+29) di cui 9.957 (+15) a Milano città



Bergamo 13.609 (+51)



Brescia 15.070 (+63)



Como 3.935 (+13)



Cremona 6.502 (+7)



Lecco 2.768 (+2)



Lodi 3.502 (+2)



Mantova 3.390 (+2)



Monza e Brianza 5.583 (+10)



Pavia 5.418 (+2)



Sondrio 1.492 (+4)



Varese 3.700 (+7)



e 1.983 in fase di verifica.