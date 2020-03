Coronavirus, decisione fiume: tutta l'Italia diventa "zona protetta", l'annuncio di Conte

L'Italia diventa "zona protetta" per contrastare il Nuovo coronavirus. A dare l'annuncio, nella serata di lunedì 9 marzo, è stato il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a reti unificate: tutti i provvedimenti applicati alla Lombardia nel corso del fine settimana sono stati applicati su scala nazionale dal Governo. Le nuove norme, valide fino al prossimo 3 aprile 2020, sono contenute in un «Dpcm che va in Gazzetta Ufficiale stasera ed entrano in vigore domattina»; anche le scuole, di conseguenza, rimarranno chiuse almeno fino alla scadenza del Decreto legge: «Portiamo la sospensione delle attività didattiche sia nelle scuole che nelle Università sino al 3 aprile, su tutta la penisola isole comprese».

«Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia - ha detto il Presidente del Consiglio Conte -. Non c'è tempo, i numeri parlano di crescita importante nei contagi. Il futuro del Paese è nelle nostre mani e dobbiamo essere responsabili». Così il premier sulla questione sport: «Sospeso il campionato di calcio. Non consentiremo neppure l'uso delle palestre», mentre sui trasporti pubblici: «Non è prevista una limitazione. Cerchiamo di garantire la continuità del sistema produttivo. Vogliamo consentire alle persone di andare a lavorare».

Coronavirus, tutta Italia area arancione

Da domani 10 marzo 2020 saranno adottate nuove regole in tutta Italia. Saranno in vigore su tutto il territorio nazionale le stesse norme già adottate in Lombardia e nelle 14 province già denominate zona rossa.

«Evitare gli spostamenti non motivati da ragioni di lavoro, necessità o di salute».

«Divieto assembramento all'aperto in locali aperti al pubblico»

«Sospese tutte le manifestazioni sportive»

Parimenti alle precedenti misure la sospesione delle scuole già adottata nel precedente decreto, è estesa fino al 3 aprile in tutta Italia, per gli istituti di ogni ordine e grado e per le università.

"Zona protetta": le disposizioni

Questi, più nel dettaglio, i provvedimenti presi nel fine settimana e che, di conseguenza, saranno estesi a tutto il Paese: