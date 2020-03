Coronavirus: prima vittima a Lierna. Dal Comune di Abbadia mascherine per i cittadini

Prima vittima da Coronavirus anche a Lierna. Lo ha annunciato il sindaco Silvano Stefanoni, che ha espresso la propria vicinanza alla famiglia. Nella serata di venerdì è stato confermato anche un altro caso di contagio.

Il primo cittadino ha inoltre ricordato ai liernesi l'importanza di non uscire di casa e rispettare le disposizioni. «Non si può tenere un'isola felice a lungo, grazie anche a chi continua a non rispettare le disposizioni, pensando di essere immune e di non contagiare con le sue azioni gli altri - ha spiegato Stefanoni - I negozi di Lierna fanno servizio a domicilio della spesa, non è necessario uscire dal paese. Portate il vostro amico a quattro zampe a poca distanza dall'abitazione per i suoi bisognini(si prega di raccogliere la cacca), non circumnavigate Lierna. Non so più come dirvi di stare in casa: di Coronavirus si muore anche per le nostre scelte scellerate. Solo se tutti stiamo in casa, ce la faremo».

Nella vicina Mandello, a domenica 29 marzo, il numero dei contagiati è a quota 24, con 6 in ospedale e gli altri, secondo il sindaco Riccardo Fasoli, in costante e progressivo miglioramento. Le vittime accertate nel comune mandellese dall'inizio dell'emergenza sono purtroppo quattro.

Un'iniziativa importante a favore della popolazione arriva da Abbadia Lariana. Per far fronte alla crescente richiesta di mascherine protettive e alla mancanza di possibilità di acquisto, l'Amministrazione comunale è riuscita ad attivare un canale di acquisto preferenziale presso un'azienda Lombarda per la fornitura di mascherine lavabili che azzerano l'effetto Droplet (spargimento di goccioline nell'aria). Nel post riportato di seguito tutte le informazioni per acquistarle.

A Bellano per fronteggiare l'emergenza Coronavirus e restare vicini alle persone più fragili, l'Amministrazione sostiene l'iniziativa dei volontari di Auser con il servizio assistenza telefonica anziani. Nel comune di Colico, il sindaco Monica Gilardi ha comunicato nella serata di sabato che il numero di contagiati è salito a 16.

