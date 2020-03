Coronavirus a Lecco: caso alle Poste di viale Dante, lunedì sede chiusa per la sanificazione

Secondo caso di Coronavirus nel Lecchese, questa volta nel cuore della città capoluogo. Nella serata di domenica 1 marzo, infatti, i dipendenti delle Poste Italiane della sede centrale di viale Dante hanno ricevuto la comunicazione del malore accusato da un collega quarantotto ore fa: sottoposto a tampone venerdì sera, l'uomo è risultato essere positivo al Nuovo coronavirus e, per questo, nella mattinata di lunedì al lavoro non si presenteranno i colleghi che hanno condiviso gli spazi con lui, addetto allo sportello.

Le condizioni dell'uomo non sarebbero gravi, ma lunedì gli sportelli della sede centrale rimarranno chiusi per l'intervento di sanificazione, mentre i sindacati incontreranno il Prefetto di Lecco, Michele Formiglio, per fare il punto della situazione. Lo scorso 26 febbraio era stato isolato il primo caso lecchese di positività al Covid-19.