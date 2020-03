Mandello: due persone morte per il Coronavirus, il Comune chiude i cimiteri. Un decesso a Santa Maria Hoè

Sono ore, giorni e settimane difficili nel Lecchese a causa dell'emergenza Coronavirus. Anche oggi, giovedì 19 marzo, è arrivata la notizia di tre decessi sul territorio provinciale: due sono stati registrati a Mandello del Lario, uno a Santa Maria Hoè; a renderli noti i sindaci Riccardo Fasoli ed Efrem Brambilla tramite delle comunicazioni ufficiali:

"Cari concittadini, con le prime informazioni assunte ormai 15 giorni fa, io per primo avevo minimizzato la situazione - ha scritto Fasoli nel giornaliero bollettino -. Da diversi giorni è però evidente che la problematica più grande sia la contagiosità e la necessità di importanti cure mediche. Vi prego di prestare particolare attenzione al rispetto delle regole per voi stessi e per gli altri. Cercate di frequentare solo le persone che vivono in casa con voi.

AGGIORNAMENTO CASI

I casi di coronavirus a Mandello sono ufficialmente 11. Purtroppo, due di questi, sono deceduti, un abbraccio alle famiglie. EVITATE DI INCONTRARVI ANCHE TRA PARENTI CHE NON VIVONO NELLA STESSA ABITAZIONE".