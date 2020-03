Pescate, assembramenti a bordo lago. De Capitani: «Faccio intervenire i carabinieri»

Giro di vite contro gli irresponsabili a Pescate. A compierla è il sindaca Dante De Capitani, che, preso atto degli assembramenti che si sono verificati sulle sponde del lago, ha chiamato e fatto intervenire i carabinieri per compiere lo sgombero:

Ho chiamato i carabinieri a presidiare le sponde di Pescate non avendo agenti in servizio in questo pomeriggio (sabato 14, ndr). Ci sono ragazzi che, incuranti delle regole, giocano a pallone nel parco "Addio Monti" mettendo a rischio la propria salute e quella degli altri. Ringrazio il maresciallo Bianchini per la sua disponibilità e i cittadini residenti che mi hanno segnalato la situazione. Domani le sponde del lago saranno presidiate anche dalla protezione civile di Pescate.

Ho chiuso tre giorni fa tutti i parchi gioco a lago del paese, ma non è servito visto che adesso si ritrovano nei prati e sulle sponde a lago e fanno assembramenti sulle recinzioni.