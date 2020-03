Somministrava illegalmente bevande al bancone: commerciante residente nel Lecchese denunciato a Rivolta d'Adda

Guai per L.H., 52enne nato in Cina ma residente in provincia di Lecco. L'uomo, un commerciante, è stato scoperto dai Carabinieri della Stazione di Rivolta d’Adda (Cremona) al termine degli accertamenti mentre contravveniva a quanto disposto da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 mar 20 “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Stando a quanto riportato dai militari, infatti, il cittadino cinese somministrava illegalmente bevande al bancone al pari di B.V., 58enne italiano residente in provincia di Milano, commerciante risultato essere pregiudicato.

I due sono titolari di un esercizio pubblico sito in via Agnadello, dove hanno ricevuto il controllo dei carabinieri e il conseguente provvedimento.