Coronavirus, Fontana ufficializza: «Un'altra settimana con scuole e asili chiusi»

«È in corso la riunione con il premier Giuseppe Conte e gli altri presidenti delle Regioni. Per ora l’unica notizia che posso anticipare, soprattutto nel rispetto delle famiglie, è che anche la prossima settimana l’attività didattica delle scuole e degli asili resta sospesa. Vi aggiornerò non appena avremo altre notizie certe». Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Gli Istituti, quindi, rimarranno chiusi almeno sino al prossimo lunedì 9 marzo 2020.

La richiesta della Regione Lombardia al Governo è stata, quindi, validata: le scuole milanesi e lombarde rimarranno chiuse un'ulteriore settimana per fronteggiare l'emergenza dettata dalla diffusione del Covid-19 coronavirus.

La Regione Lombardia aveva già proposto al Governo di «mantenere per un'altra settimana le misure di contenimento già attuate, sia quelle nei comuni della zona rossa, che quelle previste per tutta la Regione. Otto giorni fa - ha detto l'assessore regionale Giulio Gallera al Tgr - abbiamo registrato il primo caso di positività; venerdì abbiamo adottato le prime misure su un'area circoscritta dove si erano registrati i primi casi. Venerdì abbiamo emesso una prima ordinanza frutto della valutazione dei nostri esperti; domenica, dopo un'intensa giornata di confronti, sono state adottate misure di un certo tipo e zona rossa e zona gialla con una serie di restrizioni. Sono passati 6 giorni dall'ordinanza, abbiamo iniziato a tirare alcune somme sui dati che abbiamo raccolto in questi giorni», aveva sottolineato Gallera.