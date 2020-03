I sindacati: «Daremo copertura ai lavoratori che scenderanno in sciopero»

I sindacati dalla parte dei lavoratori delle aziende ancora produttive che vorranno scioperare come forma di protesta nell'emergenza Coronavirus. A comunicarlo sono Nidil Cgil Lecco attraverso Marina Fumagalli, Felsa Cisl Monza e Brianza con Giovanni Agudio e Uiltemp del Lario con Marco Fraoni.

La tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori in questo momento è la priorità. In questo ultimo periodo, è emerso che molte imprese, purtroppo, non sono in grado di mantenere e attuare le prescrizioni sulla salute definite dal decreto. La situazione in

alcune realta è davvero preoccupante. Si stanno verificando fermate e proteste spontanee da parte dei lavoratori. Abbiamo ricevuto da parte dei lavoratori in somministrazione, segnalazioni di mancata consegna di dispositivi di sicurezza (mascherine) e di impossibilita oggettiva di mantenere la distanza di sicurezza.

Ci uniamo quindi alla richiesta di tutte le categorie del territorio e chiediamo alle Agenzie per il lavoro del territorio lecchese di vigilare che nei luoghi di lavoro, in cui vengono mandate le persone in missione, vi siano tutte le condizioni previste dai Dpcm del 6 e del 12 marzo 2020 a tutela e garanzia della salute dei lavoratori coinvolti, ivi compresi i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza individuale.

Vista la situazione di articolazione estrema delle situazioni Felsa Monza Brianza Lecco, NidiL Cgil Lecco, UILTemp del Lario, con questa comunicazione, intendono dare copertura a tutte le lavoratrici e lavoratori in somministrazione di tutti i settori produttivi e in tutto il territorio lecchese, che partecipino a scioperi indetti dalle categorie delle organizzazioni sindacali confederali Cgil Cisl Uil mirati a garantire le condizioni di sicurezza degli stessi e la salubrità dei luoghi di lavoro.