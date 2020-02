Emergenza Coronavirus, occhio ai truffatori: i consigli dei Carabinieri

L'allarme Coronavirus tenta i malintenzionati e di conseguenza suscita l'attenzione delle forze dell'ordine. Sono numerose, nei giorni scorsi, le segnalazioni di tentativi di truffa ai danni di anziani da parte di persone che, approfittando dell'attuale emergenza, hanno cercato di accedere alle abitazioni private millantando falsi controlli sanitari.

In particolare, denunciano i Carabinieri del Comando provinciale di Lecco, alcuni individui si sono finti impiegati dell'Azienda Territoriale Sanitaria (Ats) che, con la scusa di eseguire verifiche all'acqua potabile, verosimilmente contaminata, e di conseguenza effettuare test con tamponi, hanno guadagnato l'accesso nelle abitazioni degli ignari anziani tentando di asportare o farsi consegnare valori in contanti.

Il decalogo dell'Arma

Per questo, i militari dell'Arma forniscono alla popolazione alcune indicazioni precise per mettere in guardia riguardo questi tentativi criminosi.