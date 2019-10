In duecento per la Run4Cri Valsassina: finanziato l'acquisto della sedia portantina

Circa duecento persone, nella mattinata di domenica 28 ottobre, hanno corso sui sentieri che percorrono i boschi sopra Barzio in occasione della prima Run4CRI Valsassina, manifestazione podistica organizzata dalla Croce Rossa con sede ai Piani di Balisio. Lo scopo era assolutamente nobile: il ricavato è stato destinato all'acquisto di una sedia portantina motorizzata per il trasporto di pazienti su scale in maniera più rapida, agevole e soprattutto sicura. Grazie alla generosità degli sponsor e all'ottima partecipazione dei podisti l'obiettivo primario è stato raggiunto, fornendo così un fondamentale strumento ai volontari.

La corsa, non competitiva, si è svolta su un anello di 5km con partenza e arrivo a Barzio, replicato per due volte da coloro che saranno impegnati sulla corsa lunga.

