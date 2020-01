Cade dall'albero tagliando legna, a Cortabbio intervento dell'elisoccorso

Infortunio nel primo pomeriggio a Cortabbio di Primaluna. Un uomo di 39 anni si è ferito, poco prima delle 14, mentre tagliava legna, cadendo da un albero. Subito è scattato l'allarme con la chiamata al numero unico per le emergenze 112.

La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto i volontari della Croce rossa di Premana e il personale a bordo dell'elicottero decollato dal Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il 39enne è stato così raggiunto e soccorso, per poi essere caricato e trasportato con il mezzo aereo verso l'ospedale di Lecco. Le sue condizioni, da quanto appreso, non sarebbero gravi ed è stato valutato in codice giallo con un trauma a bacino e arti inferiori da schiacciamento. Sul posto si sono portati anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Lecco.