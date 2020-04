Incidente sul lavoro: 52enne elitrasportato in ospedale dopo la caduta

Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, mercoledì, a Cortenova, in un'azienda sita in Largo de' Vecchi. Un uomo di 52 anni è caduto da un'altezza considerevole, procurandosi seri traumi.

Subito sono stati attivati mezzi e uomini di soccorso: sul posto sono giunti l'ambulanza del Centro Valsassina di Introbio e successivamente l'elicottero partito dall'ospedale Sant'Anna di Como.

Le condizioni del lavoratore in un primo momento erano parse più gravi; fortunatamente il 52enne ha riportato solo un trauma toracico ed è stato trasportato dal mezzo aereo al Manzoni di Lecco in codice giallo. Intervenuti a Cortenova anche i Carabinieri per le indagini sull'infortunio, allertata come vuole la prassi in questi casi l'Ats Brianza.