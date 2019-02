Cortenova: infortunio in azienda, operaio ustionato da liquidi caldi

Corsa in ospedale per il personale medico del Soccorso Introbiese, chiamato a intervenire poco prima delle ore 22 di martedì 5 febbraio presso un'azienda sita a fianco della Strada Provinciale 62, nel territorio comunale di Cortenova. Un operaio di quarantacinque anni, stando alle informazioni riferite da fonti ospedaliere, sarebbe stato ustionato in maniera modesta a un arto inferiore da dei liquidi caldi, che l'hanno colpito durante lo svolgimento del suo lavoro.

Trasferito in ospedale

Sul posto, come detto, si è portato il personale di soccorso di stanza presso la sede valsassinese, intervenuto in seguito alla chiamata effettuata al numero unico per le emergenze (Nue, 112); allertati anche i carabinieri. Al termine delle operazioni di primo soccorso, a cui ha partecipato anche la squadra inviata su un mezzo di soccorso avanzato (MSA1, autoinfermieristica), l'ustionato è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.