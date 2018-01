Cori e fumogeni: il corteo antifascita scuote il centro città

E' andato in scena poco prima delle ore 17 il corteo, non autorizzato, organizzato da un gruppo di lecchesi per muovere una protesta contro i gruppi neofascisti su cui si sono accesi i fari dell'opinione pubblica dopo l'episodio avvenuto a Como nel novembre del 2017.

Una trentina di persone sono partite dal "cantun di ball", zona in cui s'incrociano via Roma, via Cornelio e via Cavour, e hanno percorso ripetutamente le vie del centro città, intonando cori antifascisti e accendendo alcune torce da stadio: dopo circa mezz'ora il gruppo, scortato dalla polizia comunque presente per presidiare il centro cittadino, si è fermato di fronte a Palazzo Bovara, sede dell'Amministrazione comunale di Lecco.

Dopo un breve e silenzioso presidio, il corteo si è sciolto.