Braccio sotto i rulli della laminatrice: paura per una 57enne

Paura questa mattina, poco dopo le 11, in un'azienda di Via Cesare Battisti a Costa Masnaga. Una lavoratrice si è infatti procurata un infortunio mentre era intante a lavorare su una laminatrice. La donna, 57 anni, è rimasta incastrata con un braccio sotto i rulli del macchinario.

Immediatamente i colleghi dell'azienda hanno allertato i soccorsi per la sfortunata dipendente. Dalla centrale operativa di Areu è stata inviata l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio, con l'automedica dell'Aat Como. In volo si è alzato anche l'elicottero dal Sant'Anna. Per fortuna, però, le condizioni della 57enne sono parse meno gravi di quanto ipotizzato, e non è stato necessario il trasporto rapido con l'elicottero. La donna è stata trasferita in ospedale per mezzo dell'ambulanza intorno alle 12.30 in codice giallo.

Nell'impianto lavorativo, per indagare sulle dinamiche dell'infortunio, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Merate e i tecnici dell'Ats Brianza, oltre ai Vigili del fuoco di Lecco.