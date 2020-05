Quarantenne investito dal muletto: trasportato in ospedale

Incidente sul lavoro questa mattina a Costa Masnaga. Vittima di un infortunio, alla Limonta Spa di Via Cesare Battisti 15, un uomo di 40 anni investito da un muletto mentre effettuava la manovra di retromarcia.

La chiamata al 112 è scattata intorno alle 11, dopo che l'uomo ha subito lo schiacciamento degli arti superiori mentre era al lavoro. Sul posto è giunta l'ambulanza di Areu con un'automedica. Il 40enne è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo: secondo i primi riscontri sanitari ha riportato traumi non gravi a entrambe le braccia. Una seconda persona, coinvolta nell'incidente, è rimasta illesa e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Le cause dell'incidente devono essere chiarite, allertati - come previsto in questi casi - anche i Carabinieri e i tecnici di Ats Brianza.