Intossicato a Costa Masnaga: trentanovenne finisce in ospedale

Intervento dell'ambulanza dei volontari della Croce Verde di Bosisio Parini nel cuore della notte: poco prima dello scoccare delle ore quattro, infatti, il personale medico è entrato in azione in via Buonarroti per valutare le condizioni di un uomo di trentanove anni che ha accusato un malore a causa dell'assunzione di sostanze pericolose. La chiamata al numero unico per le emergenze civiche ha generato l'uscita in codice giallo; con lo stesso codice il mezzo è entrato all'interno del Pronto Soccorso dell'ospedale "Manzoni" di Lecco. Serie, quindi, le condizioni dell'uomo trasportato presso il nosocomio di via dell'Eremo.

Un altro intervento è stato poi registrato a Introbio, verso le quattro e mezza di sabato mattina: un giovane di 21 anni si è ferito mentre era in piazza Carobbio, a poca distanza dalla caserma dei Carabinieri; soccorso dai volontari del Soccorso Introbiese, è stato portato in ospedale in codice verde. A chiudere l'intensa nottata d'interventi è stata l'entrata in azione a Bellano, in via XX Settembre, a causa del malore occorso a un uomo di 51, portato in "giallo" al "Manzoni".ù