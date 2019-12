Crandola Valsassina: trovato morto nella vasca da bagno Vittorio Galluzzi

Cordoglio a Crandola Valsassina per la morte di Vittorio Galluzzi, conosciuto come "Strategia", quarantenne ritrovato senza vita all'interno della sua vasca da bagno. Colpito da un malore improvviso, Galluzzi ha ricevuto il primo soccorso, portato anche per mezzo dell'elisosoccorso, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare: l'arrivo del personale sanitario è servito solamente per dichiararne il decesso.

L'allarme è scattato intorno alle 23.30 di lunedì 2 dicembre. I funerali saranno celebrati giovedì 5 dicembre alle ore 14.30 all'interno della Chiesa di San Bartolomeo a Margno.