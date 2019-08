Colpita da crisi ipoglicemica in montagna, interviene l'elicottero

Uomini del Soccorso alpino in azione, nel pomeriggio di Ferragosto, per una donna in difficoltà alle Pozze di Erve. La 41enne ha subito una forte crisi ipoglicemica ed è stato necessario l'intervento sanitario.

Sul posto è stata inviata la squadra del centro del Bione del Cnsas, XIX Delegazione Lariana, raggiunta dall'elisoccorso proveniente da Sondrio, che ha verricellato sul posto l'équipe sanitaria.

La donna è stata stabilizzata e portata con la jeep fino alla piazzola, quindi trasferita in elicottero all'ospedale di Gravedona dove è giunta in codice giallo. L'intervento è cominciato alle 15.30 ed è finito alle 18.