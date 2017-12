L'Aurora San Francesco illumina la Croce dei Pizzetti del San Martino

Regalo di Natale alla città da parte del gruppo sportivo Aurora San Francesco di Lecco. Per scoprirlo basta alzare gli occhi in direzione del San Martino, verso il pizzetto più vicino al lago. In cima alla prima guglia alla sera si può scorgere la croce illuminata.

Infatti negli scorsi giorni sono terminati i lavori per permette l’illuminazione della croce, posata ai Pizzetti dal gruppo sportivo negli Anni Ottanta. Grazie all’impianto, dotato di pannello solare e timer, la croce resterà accesa dalle 17 alle 24.

Un’occasione per valorizzare un luogo caro al gruppo sportivo, fondato nel 1962, in particolare alla sezione Sci Montagna, che si è fatta carico dei lavori. Per raggiungere la croce (e l’altare) si percorre il sentiero numero 53° detto appunto “Dei Pizzetti”, che da via Stelvio porta al rifugio Piazza, fino al San Martino, sentiero dedicato a Piero Pensa, consigliere del gruppo Aurora Sci Montagna scomparso nel 2009.