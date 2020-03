Mascherine, guanti, tute contro il Covid-19: la Croce rossa di Lecco lancia la raccolta fondi

Impegnate direttamente sul campo, ogni giorno e ogni ora, contro il dilagare dell'epidemia di Covid-19, ci sono le associazioni di soccorso del territorio. Anche loro, come l'ospedale e le altre organizzazioni sanitarie, hanno bisogno dell'appoggio continuo della cittadinanza.

Notizia di ieri, mercoledì, è che la raccolta fondi lanciata dalla Fondazione comunitaria del Lecchese, in collaborazione con le testate giornalistiche locali a sostegno dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco che gestisce i presidi ospedalieri di Lecco e Merate, per potenziare l'operatività dei reparti ospedalieri impegnati nel contrasto all'epidemia da Coronavirus, al secondo giorno ha già superato i 500mila euro.

La Croce rossa Italiana - Comitato di Lecco ha lanciato a sua volta una campagna via Facebook per raccogliere fondi utili all'acquisto di materiale igienico-sanitario da utilizzare durante l'attività di soccorso, a protezione dei volontari e dei pazienti: mascherine, tuta, guanti e altri presidi. In questo momento è sempre più importante che i lecchesi contribuiscano a sostenere una battaglia che li riguarda in prima persona. Nel post che riportiamo di seguito tutte le indicazioni per poter effettuare l'eventuale donazione.