Settimana Lecchese del Diabete: Chiesetta e Crocione del San Martino si colorano di azzurro

La Chiesetta e il Crocione del San Martino tornano a illuminarsi d'azzurro. Come ogni anno, in occasione della Settimana Lecchese per il Diabete i due simboli della montagna sono stati "colorati" dall'associazione lecchese per l’aiuto ai giovani con diabete onlus; l'iniziativa rimarrà "attiva" fino al prossimo sabato 16 novembre.

Il programma della Settimana Lecchese per il Diabete

SABATO 9 NOVEMBRE

Presso Basilica San Nicolò.

Ore 18:30: Celebrazione Santa Messa

A seguire: Cerimonia di apertura della Settimana con lancio di palloncini.

Ore 20:30: cena di anniversario (25 anni) con raccolta fondi presso il ristorante Griso di Malgrate.

DOMENICA 10 NOVEMBRE

Ore 8:30 Stand promozionale con prove della glicemia in piazza Garibaldi.

Ore 10:00 Vendita torte sul piazzale della Basilica San Nicolò a Lecco.

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE

Dalle 8:00 alle 17:00: Stand all’Ospedale Manzoni di Lecco con prove della glicemia.

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE

Dalle 8:00 alle 17:00: Stand all’Ospedale Manzoni di Lecco con prove della glicemia.

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE

Stand con prove dalla glicemia presso Teatro Invito con Università di Lecco per Adulti e Terza età

SABATO 16 NOVEMBRE

ore 20:30 Presso la Sala Ticozzi a Lecco spettacolo comico teatrale «Sta sera è di scena… il cortile» al termine estrazione lotteria AGD 2019

