La neve blocca sulla SS36 bimba di nove anni in viaggio da Napoli per cure urgenti

Era arrivata nel nostro territorio da Napoli, bisognosa di cure speciali e urgenti. Ma al termine di un lungo viaggio, il veicolo su cui viaggiava è rimasto bloccato dai disagi causati dalla neve.

A vivere la disavventura una bambina di 9 anni originaria della Campania, il cui mezzo, un furgoncino adibito al trasporto disabili dell'associazione Amici dell'Unitalsi di Vedano al Lambro, si è trovato in panne nella corsia di sorpasso sulla Strada Statale 36 nel tratto di Valassina tra Monza e Lecco, in direzione Nord.

Si sono vissuti attimi di panico a bordo, in mezzo al traffico paralizzato dall'abbondante nevicata di questo venerdì 1° febbraio. La bambina e gli occupanti del furgoncino si sono ritrovati al freddo, in attesa dei soccorsi. Sul posto, fortunatamente, poco dopo è giunta una pattuglia della Polizia stradale che ha consentito alla piccola e ai suoi accompagnatori di salire a bordo per scaldarsi, recuperando in poco tempo un mezzo per garantire il trasporto della bambina all'ospedale in cui le verranno somministrate cure indispensabili. Il furgoncino degli Amici dell'Unitalsi è stato successivamente recuperato da un carro attrezzi.

