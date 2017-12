Danneggiano un treno fermo in deposito: cancellate due corse per Sondrio

Non bastassero i, purtroppo, consueti ritardi sulla linea Tirano-Milano, ci si sono messi pure i vandali a creare forti disagi a pendolari e viaggiatori occasionali. Nella giornata di mercoledì 27 tante persone non hanno portuto viaggiare sul treno delle 13.15 diretto a Sondrio. Il motivo? Dei giovani sono saliti su un convogio che si trovava in fermo deposito e l'hanno danneggiato, rendendo necessario un intervento di manutenzione straordinario che ha, però, obbligato la direzione ad annullare quella corsa e pure quella delle 15.47, in partenza da Sondrio e diretta nel nostro capoluogo.

Si tratta dell'ennesimo caso nell'ultimo periodo: lo scorso 6 ottobre si verificò la medesima situazione su un treno regionale.