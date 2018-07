Danni del maltempo, traffico ferroviario bloccata sulla Lecco-Bergamo

Circolazione bloccata a causa del maltempo. Amara sorpresa per i pendolari della linea Lecco-Bergamo che questa mattina sono stati informati da Trenord attraverso un laconico comunicato.

«A causa dei danni provocati dalle avverse condizioni meteorologiche, la circolazione dei treni è momentaneamente interrotta - si legge - Prestare attenzione ai monitor e agli annunci sonori di stazione. I viaggiatori diretti da Lecco a Bergamo e viceversa possono utilizzare i treni della linea Milano Carnate Bergamo fino a Carnate e poi i treni della linea Milano-Carnate-Lecco».

Nessun problema, invece, per quanto riguarda le altre linee utilizzate dai pendolari lecchesi. Venerdì 6 luglio, però, i disagi torneranno a farsi sentire con lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali Orsa Ferrovie e Cub dalle 9 alle 17.

«Pertanto il servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord - informa l'azienda - potrebbe subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni. Viaggeranno regolarmente i treni in partenza prima delle 9 con arrivo a destinazione finale entro le 10». Per qualsiasi aggiornamento è possibile seguire il sito ufficiale di Trenord.