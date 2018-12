Tetti, alberi, incendi: in un giorno oltre cinquanta interventi per il vento

Una domenica di enorme lavoro per i Vigili del fuoco del Comando di Lecco. Il bilancio definitivo dei danni causati dal vento record di domenica 30 dicembre annovera infatti oltre 50 interventi nel territorio, la maggior parte dei quali per tetti scoperchiati dal vento e rami pericolanti; visto il periodo natalizio, i pompieri sono stati chiamati in causa anche per la messa in sicurezza di alcune luminarie.

Gran parte delle richieste è giunta da comuni situati nelle vicinanze del lago di Lecco e del lago di Oggiono, tuttavia alcune richieste sono pervenute dalla zona del Meratese dove comunque il vento ha fatto sentire i suoi effetti (nella cartina pubblicata sotto la distribuzione degli interventi).

Nella tarda serata di domenica il vento si è placato e la situazione si è normalizzata, anche se due situazioni di incendio boschivo sull'Altolario hanno impegnato gli uomini del comando provinciale fino a tarda notte.

A dare il proprio contributo sia gli uomini della sede di Piazza Bione sia i volontari del distaccamento di Merate, Bellano e Valmadrera, per un totale di 40 uomini impiegati. Le previsioni per oggi, lunedì 31 dicembre, portano ancora vento ma in attenuazione rispetto alla giornata di ieri. Lo stato di allerta di Protezione civile terminerà alle ore 18.

La tipologia di intervento

Taglio Pianta/rami 22 Tegole/ tetti 17 Altri tipi 11 Incendi 2

La distribuzione nel territorio

Zona Lecco/Calolzio 15 Zona Oggiono/Valmadrera 14 Zona Bellano 11 Zona Merate/Casatenovo 6 Zona Oliveto 4 Zona Colico 2

