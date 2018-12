Il vento forte fa paura: quanti danni nel Lecchese

Il vento era atteso, come da previsioni, e purtroppo anche gli inevitabili danni nel territorio.

A mezzogiorno di domenica 30 dicembre gli uomini del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Lecco sono stati già chiamati in causa in oltre quaranta interventi nel territorio, una ventina circa nelle prime ore del mattino e altrettanti ancora in corso al momento in cui scriviamo.

Le chiamate al centralino dei Vigili del fuoco di Piazza Bione hanno riguardo in gran parte piante sradicate e tetti scoperchiati nell'hinterland lecchese e in Brianza. A Margno, in Valsassina, sono intervenute tre squadre per domare un incendio sviluppatosi sul tetto di un edificio, mentre a Malgrate una squadra è uscita in acqua per recuperare una barca andata alla deriva a causa delle forti raffiche che ne hanno rotto gli ormeggi.

Un bilancio esaustivo del numero degli interventi e della loro gravità potrà essere stilato soltanto in serata.