Danni per il vento forte, decine di interventi dei Vigili del fuoco

Pomeriggio di grande lavoro per i Vigili del fuoco del Comando di Lecco a causa delle fortissime raffiche di vento che, come da previsioni meteo del 23 dicembre, stanno sferzando anche il nostro territorio.

Al momento in cui scriviamo, dalla sede di Piazza Bione comunicano un totale di oltre venti interventi in corso per piante sradicate o pericolanti, gru instabili, tetti scoperchiati. Al bar Laga di Viale Montegrappa una folata particolarmente intensa ha causato il cedimento della struttura esterna paravento (nella foto).

Numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del fuoco anche nella mattinata di questa Vigilia di Natale, in particolare situazioni di pericolo vengono monitorate sulla Strada Statale 36. L'allerta di Protezione civile, diramata ieri ed entrata in vigore a mezzogiorno, durerà sino alla mezzanotte di Natale. Si raccomanda dunque particolare attenzione sia alla guida sia agli oggetti sospesi o in movimento lungo le strade.

