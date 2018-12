Soccorso Alpino: in Valsassina tratti in salvo tanti anziani. I dati dei primi undici mesi

A margine dei festeggiamenti per i compleanni delle Stazioni di Premana, arrivata al traguardo dei cinquant'anni, e di Valsassina e Valvarrone del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo, sono stati resi noti alcuni dati relativi all'attività condotta nel periodo gennaio-novembre 2018, che hanno messo in luce soprattutto il profilo medio della persona soccorsa.

Soccorso Alpino valsassinese: i dati 2018

I tecnici del Soccorso Alpino di Premana e della Stazione Valsassina e Valvarrone, guidati dal comandante Alessandro Spada, hanno tratto in salvo soprattutto persone dai settant'anni in su (20%), ferite in modo lieve (51%) o addirittura illese (33%), infortunatesi a causa di cadute (42%) avvenute in attività di escursionismo (43%). Varie volte (46%) si è reso necessario l'intervento dell'elicottero.

(Dati forniti dal CNSAS presieduto da Alessandro Spada)

Gallery