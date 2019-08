Davanzale di una finestra al terzo piano si sgretola e crolla sul marciapiede

Un cornicione si sgretola a causa del maltempo crollando sul marciapiede sottostante in pieno centro città. I fatti si sono verificati a Calolziocorte, all'incrocio tra corso Dante e via Marconi, a causa del maltempo. Il cedimento è avvenuto probabilmente nella notte e in tanti questa mattina dalle 7 in avanti hanno notato sassi e detriti sul passaggio pedonale.

Per fortuna in quel momento non passava nessuno e non ci sono stati danni a persone, solo qualche disagio che ha reso necessario l'intervento del Comune con l'ordinanza di ripristino e messa in sicurezza indirizzata al proprietario dell'immobile, e la sistemazione di alcune transenne per evitare il passaggio sotto il davanzale crollato. Il cornicione frantumatosi si trova al terzo piano della palazzina.

