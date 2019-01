Pescate, De Capitani colpisce ancora: sette contravvenzioni in una mattina contro il volantinaggio abusivo

Giro di vite, nella mattinata di sabato 5 gennaio, a Pescate. A compierlo, ancora una volta, il sindaco e comandante della Polizia locale Dante De Capitani, già messosi in evidenza per i 276mila euro incassati dalle sanzioni elevate nel 2018. Questa volta la sua attività si è spostate all'interno del parcheggio comunale di fronte alla chiesa di S. Giuseppe alle Torrette.

Multe per settecento euro contro i volantini abusivi

A commentare e spiegare quanto fatto è lo stesso De Capitani: «Ho comminato sette sanzioni per la violazione dell'art 67 del nostro regolamento di polizia urbana, che vieta di posare volantini pubblicitari sulle automobili - racconta -. Al contravventore, una società di Lecco, sarà comminata una sanzione pari a cento euro per ogni volantino abusivo, per un totale di settecento euro».

Poi, non manca il consueto monito: «Mi dispiace constatare che, benché si sappia bene che a Pescate questi comportamenti non siano ammessi, periodicamente son costretto a prendere provvedimenti per mantenere la pulizia e il decoro urbano del paese. Ricordo che, a tutto il 2018, ho elevato personalmente oltre seimila euro di sanzioni per violazioni al decoro urbano».