Il sottopasso della stazione di Lecco chiude di notte. De Corato: «Giusta decisione»

«Finalmente il sottopasso che collega la stazione ferroviaria di Lecco in via Balicco sarà chiuso dall'una alle quattro di notte, negli orari in cui non transitano i treni nelle stazioni». Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato, che commenta così la decisione di Comune di Lecco, Rfi e Prefettura.

«Lo scorso 23 gennaio - aggiunge l'assessore regionale - ho firmato, insieme all'ex prefetto di Lecco Liliana Baccari e ad alcuni Comuni della zona, il "Patto per la Sicurezza". Atto che prevedeva, tra l'altro, il miglioramento del controllo del territorio, l'aggiornamento tecnico e l'incremento dei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, in quella stessa sede, avevo sottolineato l'urgenza di tutelare i viaggiatori dentro e fuori le stazioni».

«Successivamente - conclude De Corato - avevo incontrato i vertici di Rfi, ai quali avevo ribadito l'urgenza della chiusura notturna della stazione di Lecco, nello specifico del sottopasso, dove erano avvenuti vari episodi criminali. Le stazioni ferroviarie e i loro sottopassaggi non devono diventare il rifugio di spacciatori o delinquenti».