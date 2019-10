De Corato: «Tratta Milano-Lecco sempre più pericolosa, allo studio soluzioni»

«Ancora una volta la tratta ferroviaria Milano-Lecco si conferma, per quanto riguarda la sicurezza dei viaggiatori, tra le linee piu' pericolose della Lombardia». Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, che commenta l'arresto di un extracomunitario, irregolare, che lo scorso 16 settembre ha aggredito sul treno una donna di 49 anni, tentando anche di violentarla.

«Sono vicino alla signora - ha aggiunto l'assessore - Non possiamo più tollerare che irregolari girino in libertà usando violenza. Lo scorso 23 gennaio abbiamo firmato in Prefettura a Lecco il Patto per la Sicurezza affrontando anche il problema della tratta ferroviaria Milano-Lecco. Abbiamo in cantiere diverse soluzioni che, sono convinto, rafforzeranno la percezione di sicurezza sui convogli, andando incontro alle esigenze di tantissimi viaggiatori. Entro la fine dell'anno speriamo di fornire prime risposte concrete».