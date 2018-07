Decisive le immagini della videosorveglianza: preso l'aggressore della stazione

È stato identificato il responsabile dell'aggressione al capoteno e alla guardia giuarata verificatasi domenica sera.

L'indagine degli uomini della Questura di Lecco è andata a buone fine: si tratta di un cittadino senegalese di 25 anni che durante un controllo del titolo di viaggio, visibilmente in stato di ebbrezza, aveva sferzato un violento pugno allo stomaco del capotreno e uno al volto di una guardia giurata, dandosi poi alla fuga.

Il personale della Polizia Ferroviaria ha utilizzato le immagini del sistema di videosorveglianza ai fini dell'indagine, riuscendo così a riconoscere l'aggressore. Il giovane è stato individuato proprio in stazione nella mattinata di oggi, venerdì, da una pattuglia in servizio, ed è stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.